In Memoriam

October 10, 2025

Richard K. Gross S.J. (La Salle Chaplain)
Raymond B. Reinl, Esq., ’49
Richard J. Daisley, CPA, ’52
John J. Malone, ’52
Francis D. Daniele, ’53
Tarleton D. Williams, Sr., ’54
Donald J. Reape, ’55
Allen J. Gilson, ’55
Peter J. Critikos, II, Ph.D., ’55
Ernest M. Fidance, DDS, ’56
Ernest F. Gash, ’57
Joseph E. Scanlin, ’58
Joseph W. McBride, Sr., ’58
Thomas G. Shemeley, ’58
Robert P. Davine, ’59
George P. Liarakos, M.D., ’59
David M. Spratt, D.O., ’59
Gerald J. Griffin, Jr., ’59
Robert C. Allwein, ’60
Kevin M. Stanton, FSC, ’60
Edward M. Dougherty, Jr., ’60
William E. Brindley, ’61
Robert A. Caffrey, ’61
Francis J. Dollarton, ’61
Gerard F. Marple, ’61
James R. Melinson, ’61
Thomas J. Casey, ’61
Salvatore J. Pronesti, ’62
Edwin G. Michie, Jr., ’62
John F. Gallagher, ’62
Francis J. Larkins, ’62
Edward J. Clark, ’63
William H. Logan, ’63
Eugene L. Iannotti, Ph.D., ’64
Howard C. DeMartini, ’64
Richard F. Meroney, ’64
Edward J. Gallagher, Ph.D., ’65
Stanley H. Sweda, ’65
Joseph J. Connelly, Jr., ’65
Daniel V. Breslin, ’65
James V. Scocca, ’66
Edward P. Miller, ’66
James T. Kenny, ’66
John C. Fusco Jr., CPA, ’67
Charles Thomas Harkins, ’67

Michael G. DeFino, Esq., ’68
Robert John Cardie, ’68
Rodney D. Michele, ’69
William J. McCall, ’69
William T. Belden, ’70
Charles P. Monaghan, ’70
James Joseph Cronin, ’71
Thomas E. Jones, ’71
John J. Cantwell, ’71
John W. Sharkey, ’71
Walter Charles Lashno, ’71
Michael H. McAdoo, ’71
John F. Slanga, ’71
Louis J. Sessinger, Jr., ’72
Stanley Futrick, Jr., ’73
James Daniel Guy, Jr., ’73
Richard D. Bennett, ’73
Thomas C. Jacobs, ’73
Frederick J. Mohr, ’74
David J. Kelly, ’74
Peter P. Jellen, ’74
Robert V. Spires, ’75
William John Riley, ’76
Frederick P. Morris, III, ’77
Gregory Petrucci, ’77
John P. Seykot, ’79
Margaret M. Meyers, ’81
Michael J. Dubyk, ’82
Mary S. Murphy-Fiengo, D.O., ’82
Lisa M. Perricone, ’86
Kevin L. Ruch, ’86
Paul D. Harte, ’87
Kenneth J. Palczewski, ’88
Anne E. McNulty, ’89
Gina R. Amato, ’90
Linda Chamberlain, ’90
Matthew James M. McCloskey, ’91
John W. Wagner, ’93
Patricia F. McGlinn, ’94
William Forby Haynes, Jr., M.D., ’01
Kelly Ann McDermott, ’02
Nathaniel Lee Fidler, ’03
Lisa Marie Conway, ’04
Vanessa Hydie (former staff member)
John Malone (former faculty member)

Thomas E. Dougherty, ’55, a lifelong Explorer, passed away peacefully and surrounded by family on Aug. 2, 2025. A Philadelphia native, Dougherty’s passion for La Salle began with his undergraduate studies at 20th and Olney. Throughout his long and varied career—which started at Penn Fruit when he was 10 years old and took him to companies including General Electric, Conrail, and Boeing—Dougherty stayed a proud Explorer, serving on the Alumni Board of Directors for 10 years and recruiting students for each new fall semester.

